La espiral tras los incendios que devastan España y Europa

¿Qué está pasando?

El informe Spreading like wildfire. The rising threat of extraordinary landscape fires de 2022 elaborado por las Naciones Unidas advierte sobre los riesgos que corre el planeta en este aspecto. En los próximos años el cambio climático favorecerá el aumento de las temperaturas, una mayor sequedad del suelo y sequías más prolongadas. Esto, conjugado con un aumento descontrolado de la superficie forestal hará que los incendios pasen a convertirse en un fenómeno cada vez más frecuente, siempre y cuando no se mejore la prevención.