David Suárez, el cómico despedido por un 'chiste' sobre el síndrome de Down: "Ha sido una semana asquerosa"

Vodafone Yu

“He recibido más de 300 amenazas, me han despedido de dos trabajos, he disgustado a gran parte de mi familia, y hoy me han llegado varias denuncias”. El cómico David Suárez no pensaba hace seis días que un tuit le iba a costar su trabajo en Vodafone Yu —el programa que presenta Dani Mateo en Los40— ser trending topic en España y convertirse en una de las personas más odiadas en Twitter. Famosos, periodistas, otros cómicos, usuarios de la red social... Más de 9.200 personas han respondido al polémico tuit en el que Suárez habla de una situación ficticia protagonizada por una persona con síndrome de Down. “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”, escribió el cómico el pasado 18 de abril.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

“No está siendo una semana fácil”, explica a ElHuffPost el cómico, que ha vuelto a ser tendencia en Twitter después de publicar un comunicado en el que ha explicado que su intención “nunca ha sido la de herir a personas con síndrome de Down”. Sobre la repercusión del tuit, Suárez no esperaba tal revuelo: “Me esperaba cierta repercusión, supongo que como cualquiera cuando pone un tuit. Pero evidentemente no pensé que fuese a llegar a los medios y a generarse esta bola de nieve. Me sorprendió precisamente porque tengo tuits mucho peores. Y chistes mejores”. En su comunicado se muestra crítico con las empresas que le han despedido y califica lo ocurrido de “una bajada de pantalones”. ¿Lo volvería a hacer? “Por supuesto que sí”, responde tajante Suárez.

Comunicado sobre el tuit que publiqué el pasado 18 de abril. pic.twitter.com/DfiEkzEpqG — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 24, 2019

El cómico ha puesto el foco en las marcas y no en los medios en los que trabaja y de los que ha sido despedido: “A lo que debemos temer es a las marcas, porque son las que reaccionan de forma histérica y desproporcionada a las quejas del primero que, en busca de casito en redes, llegue a 500 retuits”. “Las marcas estarán siempre supeditadas a los pataleos de un grupo de imbéciles que, sean de derechas o de izquierdas, marcarán nuestra agenda cultural. Eso sí que da miedo”, añade. Suárez no es el primer cómico cuyo material ha recibido la crítica de numerosos sectores de la población. Movistar retiró hace unas semanas un monólogo de Iggy Rubin en La Resistencia en el que bromeaba con las víctimas de ETA y especialmente con Ortega Lara.

Ahora más que nunca es cuando no hay que callarse" David Suárez