Pagan 1550 euros por un apartamento con vistas al mar y las vacaciones se arruinan antes de soltar las maletas

Una pareja alemana canceló sus vacaciones de un crucero por el río Rin y como plan B, y un poco a última hora, decidieron ir finalmente a pasar nueve días a Kühlungsborn, un municipio de Alemania, pero el apartamento alquilado no fue el que esperaban.

Al menos, no las condiciones esperadas, pues las fotos no correspondían con lo que luego se encontraron en la realidad. Se hizo saber no solo por un vídeo, sino porque escribieron directamente una carta al director del medio alemán Nordkurier.

Nueve noches le costaron unos 1550 euros. Se llevaron una gran decepción, según cuentan en la citada carta. En la pequeña cocina, la placa se anunciaba, según el anuncio en la web donde alquilaron la vivienda, como de inducción, pero tardaba en calentarse mucho más de lo normal.

Por otro lado, no había espejo en el baño y el agua de la ducha, según han relatado, salía muy mal. El balcón, sucio y lleno de ceniza de cigarro tanto en el suelo como en la mesa, haciéndolo "desagradable sentarse allí". En el dormitorio solo se podía acceder a la cama doble, por un lado, siempre que fuera agachado: el somier, roto, y el colchón, hundido, además de haber solo una sábana.

"El armario era tan pequeño que vivíamos parcialmente con las maletas, la ropa de cama del tercer y cuarto huésped estaba guardada en la cómoda de la sala", describieron para el citado medio alemán.

Su queja principal, por lo tanto, es que el precio de alquiler sea tan alto para que luego las condiciones descritas (en palabra e imagen) no sean las reales, aunque al final no se quejaron del apartamento para evitar la discusión. Aquí puedes ver las imágenes del apartamento.