Una experta en ciberseguridad alerta sobre que este sea el uso más extendido del ChatGPT

El locutor y presentador de radio y televisión Uri Sabat ha subido a su cuenta de TikToK (@urisabat) un fragmento de la entrevista con la criminóloga y experta en ciberseguridad Maria Aperador en su podcast La fórmula del éxito.

"El uso más común del ChatGPT es para apoyo emocional y para terapia psicológica. O sea, los chavales están utilizando el ChatGPT para que les dé terapia", ha asegurado la experta.

"Hay adolescentes que han perdido la vida porque se han enamorado de una IA, porque la IA les ha incitado a ello. Hay un caso de un chaval de 14 años", ha asegurado la criminóloga.

"O sea claro, ante esto: ¿preferimos a un humano o preferimos a una máquina que nos esté diciendo lo guapos que somos, nos apoye, esté siempre disponible...? Esto es un problema", ha afirmado Aperador.

"Bueno, es que hay gente que se ha enamorado de una IA y se ha casado con una IA en Estados Unidos", ha explicado la especialista en ciberseguridad, incitando a aumentar la precaución frente al uso de esta heramienta.

"Decir que es un problema que la gente use ChatGPT para hablar de sus emociones suena bonito cuando puedes pagar 60 € por sesión. La realidad es que mucha gente no se lo puede permitir. Y mientras tanto la ansiedad, la soledad y los problemas del día a día no esperan a que uno junte dinero o consiga cita", ha comentado un usuario.

"ChatGPT no sustituye a un psicólogo, eso está claro. Pero para muchos es lo único que tienen a mano: una herramienta gratuita, accesible, que no juzga, que ayuda a poner orden mental, y que puede ser el primer paso para pedir ayuda real", ha continuado.

"En vez de criticar que la gente busque apoyo donde puede, quizá habría que preguntarse por qué tienen que recurrir a una IA para sentirse escuchados. Lo que es verdaderamente preocupante no es que la IA esté ganando espacio, sino que la atención psicológica profesional sea un lujo al que muchos no pueden acceder", ha concluido el internauta, siendo el comentario más aplaudido, con más de 200 me gustas. El debate está servido.