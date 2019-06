De derechos y deseos

Cuando hablamos de derechos hablamos de todas aquellas cosas a las que el ser humano tiene acceso por la mera condición de serlo y en igualdad de condiciones, sin importar ni el nivel económico, ni la orientación sexual, ni el género en el que se identifique, ni su lugar de origen, ni su cultura, ni su religión y mucho menos su etnia. Algo que per se parece tan evidente en ocasiones se vuelve una clarificación de la estratificación social en la que seguimos encapsulados y que parece no tener fin.

Deseamos todo aquello que queremos tener de una manera más o menos clara. Queremos porque creemos necesitar. Necesitamos porque creemos querer. Deseamos porque sabemos que lo podemos conseguir. Y nos ocurre a todos. Desde el deseo más lícito, como por ejemplo alcanzar un estatus social mediante el trabajo y el esfuerzo o un nivel cultural más alto, hasta los más ilícitos como, por ejemplo, comprar la voluntad de las personas a golpe de cheque.

En la pasada Feria del Libro de Madrid me regalaron Identidad Borrada (de Garrad Conley), un libro en el que el autor relata la terapia de conversión de la homosexualidad a la que el principal de la trama es sometido a deseo de su familia, fervientes creyentes y pertenecientes a una escisión de la Iglesia Católica, porque sienten el deseo de que su hijo, su único hijo, no sea gay. Ser gay, lesbiana, intergénero, trans, bisexual o queer como objeto de la burla, como pecado a erradicar. Erradicar o querer erradicar algo tomándolo como un derecho personal y no como lo que es, un deseo rancio y casposo de quien no ha entendido que sí, que tenemos el derecho de vivir nuestra sexualidad y manifestar nuestra identidad de género como la sintamos.

Deseo y derecho son dos conceptos que no siempre se comparten. Según el artículo 20 de nuestra Constitución, la ciudadanía española tiene el derecho a estar debidamente informada de una manera objetiva. Es decir, estar debidamente informado no es un deseo lícito, sino un derecho constitucional. Por otra parte, entendiendo que el concepto de objetividad ha quedado de lado y que ahora los periodistas hablamos de neutralidad ¿hasta qué punto debemos exigir que los medios de comunicación social nos informen y no nos desinformen?

¿Y cuando hablamos del ente público? Supeditar qué dicen nuestras radios y televisiones públicas, ya sean de ámbito local, regional o, como es el caso que traslado en este texto, nacional, debería ser objeto de la lucha de todas y de todos. Y no con el deseo de que exista una autocensura como sí ocurrió con la Ley Fraga, de 1966, sino porque entendemos que la televisión y la radio que pagamos con nuestros impuestos no puede trasladar el deseo de quien informa, sino la realidad del asunto que ha sido aprobado por su relevancia social, económica, política e informativa.