De dónde viene el lío entre Sanidad y las autonomías por el nuevo plan de la hostelería

Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images Imagen de un pub en Sevilla el 8 de mayo de 2021.

Que Madrid se rebele contra el Gobierno central por las decisiones sobre la pandemia ya casi no es noticia, pero en este caso Madrid no está sola. Este miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial, las comunidades y Sanidad dejaron a un lado el tema de las vacunas para centrarse en tratar de establecer unos horarios comunes para la hostelería de cara al verano, pero este nuevo asunto ha incrementado aún más la tensión.

La propuesta del Ministerio —aprobada por mayoría pero sin consenso— es que los locales de ocio nocturno de toda España puedan reabrir hasta las 3 de la mañana en las zonas de menos riesgo y que la hostelería pueda hacerlo hasta la 1, al menos hasta que el 70% de la población esté vacunada, a priori a mediados de agosto. Pese a que esto supondría un avance en la desescalada, teniendo en cuenta que el ocio nocturno lleva diez meses cerrado salvo en zonas puntuales, son varias las comunidades que ya han anunciado su oposición.

El miércoles, Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Cataluña votaron en contra, mientras que Euskadi y Castilla y León se abstuvieron. Este jueves, la revuelta se ha consumado.

Qué dice el plan de Sanidad para el ocio nocturno

Si el territorio está en nivel cero o 1 de riesgo (por debajo de 50 casos por 100.000), se permite la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas, aunque los usuarios no podrán bailar, y deberán permanecer siempre sentados, tanto en interior como exterior, con una separación entre las sillas de distintas mesas de al menos metro y medio.

Estos locales no podrán abrir más allá de las 3 ni superar el 50% de aforo en el interior, con un máximo de seis personas por mesa; al aire libre, las terrazas podrán llenar el 100% de su aforo, con un máximo de 10 personas por mesa.

Si un territorio se sitúa en nivel 2 de alerta, la comunidad podrá plantearse la apertura del ocio nocturno, aunque con un aforo de un tercio de clientes.

¿Y para la hostelería en general?

Si una comunidad está en nivel de riesgo (hasta los 50 casos por 100.000), en la hostelería se permitirá la mitad del aforo para interiores, con la posibilidad de aumentarlo al 60% si se garantiza un buen nivel de ventilación. Habrá además un máximo de seis personas por mesa y, como novedad, se permitirá el consumo en barra.

En exteriores, las terrazas podrán estar al 100%, con una separación entre sillas de distintas mesas de 1,5 metros, y un máximo de diez personas por mesa. Como máximo, los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la 1 y se dejará de servir a medianoche.

Qué comunidades están en riesgo bajo

Según los indicadores de Sanidad, que no sólo responden a la tasa de incidencia acumulada, sino que tienen en cuenta otros factores como la presión asistencial y la trazabilidad de los casos, hay siete comunidades autónomas, además de Ceuta, que podrían acogerse a la reapertura del ocio nocturno, y son: Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.

Qué pasa con las comunidades que están en riesgo medio o alto

Actualmente no hay ninguna en riesgo extremo, pero sí en riesgos 2 y 3. Para las que están en riesgo medio (2), Sanidad plantea una postura intermedia, permitiendo que sí abran interiores de hostelería e incluso ocio nocturno si su tendencia es favorable. Las comunidades que están en esta situación son: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y Melilla.

En cambio, hay dos comunidades, La Rioja y Euskadi, que sí están en riesgo alto, y para estos casos Sanidad no ofrece medias tintas: el ocio nocturno y el interior de bares deberán estar cerrados, según este nuevo plan. Euskadi, con la mayor tasa de incidencia de España (198), permite actualmente un aforo máximo del 50% en interiores.

Qué dicen las comunidades

Madrid y País Vasco llevaron este miércoles la avanzadilla del ‘no’ (la una en supuesta defensa de los hosteleros y la otra por considerarlo “invasión de competencias”), y ya este jueves todo ha acabado como el rosario de la aurora.

Andalucía ha anunciado que no acatará el plan de Sanidad, y Madrid y Castilla y León ya han avanzado que lo recurrirán si llega a publicarse en el BOE, cosa que todavía no ha ocurrido y se desconoce cuándo será. Galicia (en nivel de riesgo bajo) estudia si es obligatorio aplicarlo al no haber unanimidad en el acuerdo, y ha dicho que propondrá modificaciones a Sanidad.