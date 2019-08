De la homosexualidad de Vox, las etiquetas y la identidad inmutable

Recientemente el portavoz en el Congreso del grupo Vox dijo en una entrevista:

“...con el tema de los gays hemos pasado de que las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas, perseguidas, incluso penadas, a que estuvieran más o menos toleradas, luego aceptadas con toda naturalidad y ahora están siendo promovidas y lo siguiente es que sean obligatorias”. Iván Espinosa de los Monteros. 29 de julio, 2019.

Supongo que su miedo es que sus hijos, al oír ciertas charlas, puedan acabar sucumbiendo a algo en contra de su naturaleza. ¿Pero es que las identidades se pueden aprender? Si la identidad, o en este caso, las etiquetas, son una forma de explicar un conjunto de características con las que un individuo pueda relacionarse, ¿tiene sentido pensar que el conocimiento y aceptación de etiquetas como lesbiana o gay puede influir en lo que se experimenta? Es más, ¿cómo llega uno a identificarse con una etiqueta?

El otro día escuché a una mujer decir: “Hasta los 30 no descubrí que era lesbiana”.

Parece una afirmación muy sencilla y de hecho es muy habitual, pero a mí me asaltan muchas preguntas:

¿Qué era esa mujer hasta que lo descubrió? ¿Era lesbiana en esencia pero no se daba cuenta? ¿Todo lo que vivió antes no era verdad porque no se alineaba con la revelación que tuvo a los 30?

¿Ahora está segura de serlo?

Y si le gusta un hombre de repente, ¿dirá que a los 45 descubrió que era bisexual o pansexual?

¿Es la identidad una esencia a descubrir a lo largo de tu vida?

¡Qué ansiedad me provoca pensar que tengo que descubrir lo que soy!

¿Si lo encuentro puedo equivocarme? ¿Puedo cambiar?

Y si siento algo que no encaja con lo que socialmente se espera de la etiqueta con la que durante un tiempo me he sentido cómodo, ¿qué hago?

Últimamente mucha gente trans está encontrando en lo no binario una salida a la ansiedad que les provoca el no identificarse con el género que les fue asignado. Encuentran un confort en la libertad de no tener que pertenecer a los extremos sociales de hombre y mujer, no tener que elegir.