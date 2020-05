"De repente, se me metió": el loco percance sexual de una concursante de 'OT 2020' desata multitud de comentarios

Aunque muchos españoles entren hoy en la Fase 1 y puedan empezar a reencontrarse con sus amigos y familiares, los triunfitos de OT 2020 ya lo hicieron hace 10 días cuando volvieron a la Academia del talent de TVE. Eso ha llevado a que se cuenten cómo ha sido el confinamiento en sus casas y den rienda sueltas a anécdotas.

Una de las más llamativas la ha protagonizado Nia, que este domingo contó a sus compañeros un percance sexual que vivió junto a su pareja en un viaje a Tailandia.

Según ha contado, estaba haciendo un reto viral que consiste en lanzar una pelota lo más lejos posible con la vagina. Pero, al no tener bolas chinas (seguras y adecuadas para ser introducidas en la zona) decidió usar una pelota de ping-pong que se le quedó dentro. “Casi voy a urgencias”, ha empezado diciendo.

“Estaba jugando con la pelota, la tenía puesta en la mano y, de repente, se me metió. Intentaba sacarla con los dedos y no había manera, yo ya histérica, Kiko diciéndome que me ayudaba, yo no le quería dejar”, ha relatado la joven.

El vídeo del momento en el Canal 24 horas lo ha compartido la usuaria @cincoderegalo y acumula más de 2.000 me gusta en menos de un día.