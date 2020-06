¿Debemos seguir pagando la Colección Carmen Thyssen?

NurPhoto via Getty Images

Hoy día debemos preguntarnos si lo que queda de la Colección Carmen Thyssen depositada en el Palacio Villahermosa junto a la Colección Thyssen (perteneciente al Estado español) justifica el espacio que utiliza y el gasto anual del erario público. Hace dos días supimos que Carmen Thyssen había sacado del país los cuatro mejores óleos de su colección, el Mata Mua de Gaugin entre ellos. Esta es la obra más emblemática y de la que se vendían más posters. Los otros tres cuadros son pérdidas extraordinariamente sensibles por ser, además, autores que escasean en las colecciones españolas: Hopper, Degas y Monet, siendo este último una pequeña obra maestra.

Si hacemos resumen de esta historia, en 1993 el estado compraba la colección de Heinrich Thyssen. No se adquirió toda, se seleccionaron 775 obras de un total de 1.500 que la casa Thyssen conservaba en Villa Favorita en Lugano, Suiza. Fue una negociación que empezó en 1987, que fijó el alquiler de las obras en 1988 y que implicó a tres ministros de cultura: Javier Solana, Jorge Semprún y Jordi Solé-Tura. En 1992, el año en que todo ocurrió, se inauguraba un depósito de 9 años pero el 18 de junio se firmaba el convenio de adquisición. España, después de aprobarlo en el Congreso de los Diputados, compraba por 264 millones de euros los 775 cuadros. Entonces, cuando el mercado era menos demencial que hoy, ya era un precio bajo. Hoy es ridículo. Sin pensar demasiado me surgen al menos 10 cuadros que alcanzarían ese precio individualmente. Aquel fue un buen negocio y hoy la colección es un tesoro inigualable que trajo a España muchos autores no representados en las colecciones nacionales, empezando por Van Eyck y acabando por los impresionistas, nuestra gran carencia. Hasta entonces el único Gaugin en una colección pública española era Lavanderas de Arles del Museo de Bellas Artes de Bilbao, comprado a principio de siglo.