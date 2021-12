Cómo decir de forma educada que no quieres comer algún alimento cuando te invitan

Se acercan las Navidades y con ellas, se multiplican los compromisos. En caso de que en alguna comida o cena te encuentres con algún plato que no te gusta o que no puedes tomar, en ese momento te ves con dos opciones: comerte todo sin rechistar y pasarlo mal toda la noche o no comer y exponerte a las preguntas o, incluso, críticas. Sin embargo, existe una tercera opción.