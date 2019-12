Deja de meter la pata: en 2019 no termina la década

Zanjemos ya el debate: 2020 no es el principio de una década. Es el final.

El tema trae cola desde hace semanas, aunque no tendría por qué haber discusión. La Real Academia Española de la Lengua lo dice muy claro en su Diccionario Panhispánico de Dudas : “La década de un siglo comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0”.

Todo cambió en el siglo XVII. Los historiadores pasaron a nombrar los años anteriores al 1 a.D. como años antes de Cristo. Aunque en aquella época ya estaba bastante extendido el sistema de numeración arábigo —en Europa se adoptó en la Edad Madrid— y sus números negativos, no había calado aún entre los expertos en historia. Por eso el 753 a.u.c. no pasó a ser el año -1 sino de año 1 a.C. (antes de Cristo). La era anno Domini se convertiría entonces en después de Cristo. No había posibilidad de año 0.