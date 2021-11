Del difícil arte de liderar equipos.

Klaus Vedfelt via Getty Images

Este mundo cambiante y casi camaleónico necesita y reclama con voz propia una reflexión individual desde una perspectiva global; necesita un nuevo estilo de liderazgo coherente, resiliente, humanizado y humanista, con cabeza y fuertes dosis de corazón; un liderazgo consciente de que las personas no sólo importan, sino que son la razón de ser; un liderazgo que entiende y siente el propósito, que persigue crear valor y que comprende de manera genuina el poder de la diversidad.

Durante décadas el liderazgo ha sido estudiado, analizado y diseccionado desde diferentes posturas y enfoques, buscando captar la esencia, los ingredientes esenciales y hasta su proporción. Como en un laberinto, adentrarse en el mundo del liderazgo tiene mucho de especial y algo casi de mágico para quien no busca pócimas ni recetas milagrosas, sino respuestas genuinas a preguntas en ocasiones incómodas; para quien anhela escenarios que inviten a la reflexión y una mirada interna, que, aunque ardua y a veces perturbadora, se revela decisiva en el viaje de avanzar, en el continuo trayecto de mejorar y aprender.

En el camino de gestionar personas no hay atajos, y sí un primer paso, el del autoconocimiento que, como un acto de responsabilidad, de humildad y de curiosidad debe hacerse. Quizás complejo, quizás incómodo, quizás espinoso, pero decisivo.

Es precisamente aquí donde surge el quid de la cuestión: cuando la persona que gestiona personas y equipos no es consciente de la importancia de avanzar, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo. Quizás entregada al qué hacer diario, quizás considerando que el camino ya está hecho o quién sabe si dominada por un ego que hace tiempo dejó el entendimiento dormido, la persona líder a veces simplemente deja de ver. Y me temo que sin mirar más allá se deja de comprender, de entender. Se deja de liderar.

La historia y la propia vida nos ha demostrado la importancia de una persona que lidere, alguien a quien el equipo escucha, sigue y admira, no como a un superhéroe de capa, sino como a una persona que sabe hacia dónde llevar a su equipo, cómo hacerlo y, sobre todo, por qué.

Proliferan los artículos que hablan del edadismo —esa discriminación incomprensible y cruel por edad—, del estancamiento en el nombramiento de mujeres directivas, de la necesidad de abordar la batalla contra el cambio climático, de la importancia de saber gestionar el talento y de la imperiosa urgencia por cuidar un mundo enfermo. No hay duda, son señales inequívocas y reveladoras de que algo más que buenas intenciones son necesarias.

Porque, ¿cuándo no es turno de pensar y trabajar en el presente para mirar a los ojos al futuro? ¿Cuándo no es momento para reflexionar, querer anticiparse, aprender y progresar? La comodidad (y, qué duda cabe, la intensidad del día a día) es una trampa que puede transformarnos en complacientes y mediocres, un lujo que en la gestión de personas no debiéramos permitirnos precisamente por eso, porque es cuestión de personas.