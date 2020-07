Demi Lovato anuncia que se casa y su anillo acapara todas las miradas: "¿Qué está pasando?"

Demi Lovato se casa. Este jueves la cantante ha dado la noticia de su enlace con su pareja el actor Max Ehrich en su cuenta de Instagram con varias imágenes posando con él en la playa y un precioso texto dedicado a él.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente a ti también te pasó. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amado por alguien en mi vida (aparte de mis padres)”, empieza diciendo.

“Nunca me presionas para que sea otra cosa que ya misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy extasiada de empezar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro! 😩😭❤️ 😍”, ha añadido en su texto.