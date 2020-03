Desde bebés, las mujeres son violadas en México

Por lo insólito y aberrante, el título de una noticia publicada en un periódico mexicano llamó mi atención de inmediato: Muere bebé en Oaxaca por lesiones de abuso sexual, se leía en el encabezado de esta nota. La pequeña, de menos de dos años, había muerto tras presentar un cuadro infeccioso, su padre fue detenido por la Fiscalía como el principal sospechoso.

Tras leer esta información, que me dejó estupefacta pensando en el tipo de sujetos que conforman esta sociedad enferma, más notas de abuso sexual aparecieron en mi ordenador como “sugeridas”. Continué leyendo unos minutos más hasta que me paralicé por completo y sentí una gran frustración. “¿Cómo puede pasar esto?”, me pregunté tratando de encontrar calma. Cerré de inmediato mi laptop y me dirigí a cenar con una amiga. El tema serruchaba en mi cabeza, por lo que al llegar al restaurante lo primero que comenté fue la situación que acaba de suceder. Mi amiga se quedó en silencio y bajó la mirada, gesto que me sorprendió por inesperado. Minutos después me confesó que a su madre la habían violado a los seis años y que una amiga en común había sufrido abuso sexual por parte de su padre cuando era niña. Tras escuchar esto un escalofrío recorrió mi cuerpo culminando con una lágrima helada.

Me di cuenta que esta atroz problemática no respeta, solo ataca y lo hace parejo. De acuerdo con datos de UNICEF, tan solo en 2018 en México más de 40.000 mujeres sufrieron una violación sexual.

Afortunadamente este tema ha ganado terreno en medios de comunicación, así como en redes sociales, lo que ha envalentonado a mujeres a contar sus historias (después de permanecer años en silencio) e impulsado a denunciar.

Sin embargo, en un país en el que reina la desinformación sobre este tema la educación sexual es clave para erradicar esta problemática social. El pasado 27 de febrero, una senadora del partido que ocupa la silla presidencial en México equiparó el aborto con el feminicidio.