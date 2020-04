Despilfarro en tiempos de confinamiento

Lo he repetido tantas veces que en ocasiones he llegado a quedarme ronco, pero volveré a escribirlo, para que nadie lo olvide: en el mundo, en nuestro mundo, una de cada nueve personas pasa hambre y al mismo tiempo despilfarramos un tercio de los alimentos que producimos. Una realidad kafkiana que se torna aún más gris en estos tiempos convulsos de coronavirus. A simple vista pudiera parecer que no, porque las imágenes más habituales de estos días de confinamiento son largas colas en las tiendas de alimentación, ya que todos andamos preocupados por tener la despensa llena. Sin embargo, eso de no tener la despensa llena y pasar hambre es algo que por desgracia muchas personas ya vivían antes del Covid-19: hablamos de los “sin techo” (¿cuántos son? ¿son invisibles?), de esos 3,5 millones de personas que en España padecen una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (es decir, hambre), o de esos niños cuya única ingesta de proteína es (era) la comida al mediodía en los colegios. La situación de estos colectivos se ha agravado en los últimos días y quien tenga dudas al respecto puede conversar con el personal de Cáritas, los bancos de alimentos o asociaciones como Fundació Arrels. Todos ellos llevan días haciendo una llamada desesperada para recibir apoyos y recursos con los que ayudar a los que siguen pasándolas canutas.