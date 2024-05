Graba lo que le ha hecho a una cajera de Mercadona y el vídeo se ha visto ya un millón de veces

El popular creador de contenido Manu Plaza ha publicado uno de los vídeos más difundidos de las últimas horas en TikTok, donde en las primeras 12 horas acumulaba ya más de un millón de reproducciones y superaba los 800 comentarios.

"Alegramos el día de alguien hoy", ha escrito Plaza en su publicación, que está grabada en un supermercado de Mercadona.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En las imágenes se le ve a él mismo pagando en una caja unos bombones. "¿Serán buenos estos bombones?", le pregunta a la trabajadora del supermercado, que garantiza: "Estos están buenos, sí".

"Yo estos los he probado y están buenos", insiste la cajera. Dicho eso, el usuario paga con tarjeta y, al irse, le dice a la cajera: "Toma, amor, que pases feliz tarde. Son para ti. Te los regalo". No espera a nada más y abandona el local.

La trabajadora se queda, literalmente, boquiabierta, se tapa la cara y sonríe. Luego guarda los bombones y sigue trabajando, pero con una sonrisa en los labios.

En los comentarios, el vídeo ha generado en líneas generales comentarios positivos. Por ejemplo, dice un usuario: "Qué bonito que te hagan el día sin esperar nada a cambio... no todos los clientes son simpáticos... AGUANTAMOS DEMASIADO LAS CAJERAS".

Y otro: "¿Quién más repitió el video como más de 10 veces? Yo no me puedo salir, me encantó. Por más contenidos así 🥺".