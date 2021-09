Después de un chaparrón de críticas, Ana Rosa halaga a Pedro Sánchez: "Eso le ha salido bien"

“Es una evidencia. El independentismo no ha desaparecido, sigue estando ahí, el resultado electoral es bastante elocuente pero da la impresión en la que se quiere una vía en la que se prefiere el diálogo a la confrontación”, ha comentado justo después el periodista Fernando Garea.

Quintana se ha hecho de algunos insultos que recibieron miembros de ERC como Oriol Junqueras y el presidente Pere Aragonés por parte de algunos asistentes a la manifestación.

“Pensar que esto ocurre porque Sánchez es un gran estadista...”, ha dicho Eduardo Inda como critica al presidente del Gobierno. “Eso le ha salido bien”, ha apostillado Quintana. Acto seguido, Inda ha recordado el indulto que el gobierno de Pedro Sánchez otorgó a los políticos encarcelados por organizar el referéndum del 1 de octubre.

Un editorial plagado de ‘dardos’

Pero antes de los halagos han llegado los palos. La presentadora ha arremetido contra el Gobierno de España por la enésima subida del precio de la luz y por quién conforma la mesa de diálogo en Cataluña.

“El Gobierno presentará mañana unas medidas para rebajar la factura un 12%. Mientras anuncian unas medidas que nunca llegan, el Ejecutivo acciona el interruptor para la mesa de diálogo en Cataluña. Una mesa en la que estarán representados proporcionalmente los partidos que gobiernan en Cataluña y en España. Habrá seis ministros: tres socialistas, dos de Unidas Podemos y uno del PSC. Del otro lado, unos partidos independentistas más divididos que nunca”, ha dicho Quintana.

″Una mesa del diálogo que no representa a la soberanía popular. ¿Dónde están representados los millones de españoles y catalanes que no votan a esas formaciones? ¿Dónde está la representación parlamentaria a la que alude el Gobierno para renovar el CGPJ? ¿Van a decidir el futuro de Cataluña los partidos y no los ciudadanos?”, se ha preguntado la presentadora.

“Sánchez necesita a ERC para seguir en el gobierno. Se cumplen diez años del ‘España nos roba’ y el comienzo del procés, con Artur Mas anunciando que iba a colisionar contra el Estado. Esta semana, con la luz más cara de la historia, Sánchez y los independentistas se usarán mutuamente como lavadora para lavar sus trapos sucios. Eso sí, la factura de la colada la pagaremos, como siempre, los españoles”, ha dicho rotunda la periodista de Telecinco.