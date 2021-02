Después del fiasco de Navidad, ‘salvar la Semana Santa’ no debería estar en la agenda

Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images La gente pasea por la playa de La Malagueta (Málaga) en una imagen de enero de 2021.

¿Alguien podía imaginarse que un político se atrevería a entonar el ‘salvemos la Semana Santa’ después del reciente y fallido mantra de ‘salvar la Navidad’? Pues no ha hecho falta llegar a febrero para oírlo. Lo pronunció a finales de enero la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que dijo que la Pascua podía ser “el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad”.

Es cierto que remachó su frase con un ‘si’ condicional, pero también abrió la caja de Pandora. Dos días después de sus declaraciones iniciales, la propia Maroto volvió sobre el tema, y señaló que España puede ser un país “muy atractivo” para los primeros viajes una vez haya pasado lo peor de esta tercera ola.

Tras estas palabras, miembros del Gobierno y presidentes autonómicos se han distanciado del propósito de la ministra. “Es difícil que pueda haber una movilidad normalizada en ese periodo; es difícil que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el tránsito del turismo”, reconoció el martes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Salvo que existan incidencias acumuladas bajas tendremos que reiterar las medidas que actualmente ponemos en marcha para evitar que se produzca una cuarta oleada”, explicó la portavoz, que aludió al “aprendizaje previo” adquirido en esta pandemia.

Montero se mostraba bastante más cauta que su colega sobre todo porque, un día antes, Fernando Simón ya había echado un jarro de agua fría sobre la cuestión cuando El HuffPost le preguntó en rueda de prensa si coincidía con la ministra Maroto.

50 días para Semana Santa y una incidencia MUY alta

“No sé qué margen tenemos hasta Semana Santa. Ahora la evolución es buena, pero no podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable”, respondió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). “Nuestra situación será aceptable si estamos en 50, 100 o incluso 150 casos por 100.000 habitantes, pero desde luego no será aceptable si estamos en 500, 400 ni en 200. No sé cuándo es Semana Santa, ni cómo estaremos, ni cómo estarán las comunidades”, apuntó Simón.