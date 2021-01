Detrás del brillibrilli

El gobierno de la cultura, en una ciudad como Madrid, necesita un plan, una agenda, una hoja de ruta que establezca prioridades, recursos y que asegure los derechos culturales para todas las personas. Me refiero a un Plan Estratégico de Cultura, elaborado con el auxilio democrático de los actores implicados y de la ciudadanía, que marque unas líneas objetivas y unos indicadores que nos sirvan de referencia y a los que apelar para hacer seguimiento de la gestión. La redacción de este Plan Estratégico era una de las funciones adjudicadas en el mandato anterior a un Consejo de Cultura que, aunque aprobado por el Pleno de Cibeles, ha sido ignorado por el actual Área de Cultura.

Ahora mismo, con el actual Gobierno municipal, no hay nada parecido a un Plan Estratégico ni a una voluntad de comprometerse a que exista. Porque no nos engañemos, que no haya un Plan Estratégico, es ya toda una estrategia en sí misma. De esta forma, el PP se escapa de atender al consenso con otras facciones ciudadanas y políticas, dedicándose a improvisar con el único objetivo de llamar la atención y generar titulares desde el Área de Cultura, aunque detrás de cada anuncio no exista un verdadero proyecto. Se fabrican grandes propuestas y se presentan rutilantes obras, que se vean bien desde bien lejos, incluso, si es posible desde el espacio.