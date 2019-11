El jurado declara culpable a 'El Chicle' del asesinato de Diana Quer pero no ve probado que la violara

El jurado popular del caso de Diana Quer ha declarado por unanimidad culpable de rapto, asesinato y “actos de contenido sexual que no se han podido determinar” a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, pero ha considerado que no se ha podido probar que haya habido violación.



El veredicto ha sido leído este sábado por el portavoz del jurado, que no ha conseguido determinar que se produjese una agresión sexual consumada.



Así las cosas, el jurado ha declarado culpable por unanimidad al procesado de un triple delito: detención ilegal, agresión sexual indeterminada y asesinato con alevosía, para ocultar otra acción criminal y subsiguiente en todo caso a una infracción contra la libertad sexual.