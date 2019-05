Día 1: "Voy a confesar algo..."

Voy a confesar algo: no siempre he reciclado. Al menos no todos los residuos que genero. A veces he tenido una lata o un envoltorio de plástico entre mis manos y, a pesar de saber que lo correcto habría sido separarlo para depositarlo luego en el contenedor amarillo, los he tirado al cubo de la basura junto a otros desperdicios. Pero hoy he abierto una lata de atún para añadirle a los macarrones y la he tirado al cubo... Me he quedado mirándola y me he dicho: ”¿Pero qué haces? ¡A ti el medio ambiente te importa!”. Así que la he sacado y la he dejado apartada.

Porque la cosa no es ninguna tontería: por lo que leo, según datos de Ecoembes, el año pasado cada ciudadano depositó unos 14 kilos de envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo, y otros 16 de envases de papel y cartón en el azul. En total, 30 kilos por cabeza al año. Y si somos 46 millones en España... Pues echa cuentas. Es mucho material. Y en fin, que está en mi mano que se convierta en contaminación o en materia prima. Y comprender y no actuar no sirve de nada.

Así que he pensado: “Ya basta. Voy a intentar reciclar todos los residuos que genero”. Y como siempre me pasa cuando menciono el verbo “intentar”, me ha asaltado este recuerdo del maestro Yoda: