Díaz habla de derogación política de la reforma laboral: "Cumplimos con el acuerdo de Gobierno"

“Es la primera vez en 40 años que una reforma estructural de este calado se produce con el consenso de todas las partes. Me siento muy orgullosa de mi país y de los agentes sociales. Cuando conozcan el texto, verán que no se trata de un retoque. Solamente con tratar la reforma completa de la temporalidad, y en los términos que se ha hecho, ya es un logro. Vamos a un modelo europeo y a partir de ahora nuestros contratos van a ser estables. Es un cambio de paradigma fundamental”. ha defendido en el programa Hoy por hoy.

La política gallega no ha eludido la polémica sobre si esta reforma es suficiente para las aspiraciones iniciales de su formación, Unidas Podemos, y las promesas iniciales de derogar por completo el texto conservador. A su entender, el nuevo documento cumple con todas sus ambiciones y casa por completo con el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE.

“Siempre he dicho que iba a trabajar de la mano del diálogo social y, lo ha habido como hemos visto, y que me gustaría que esta gran reforma fuera con acuerdo. Nadie creía que era posible, pero yo sí confiaba y le dije a mi equipo que trabajáramos para ello. Además, es la reforma que planteamos a nuestro país, como se puede observar en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP, y también cumple con el componente 23 que remitimos a Europa. Lo que más me estimula es que va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de este país”, señala.