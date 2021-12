Cerca de 300 directores de centros de salud y consultorios reclaman a Ayuso que pida disculpas

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Los directores de 202 centros de salud y 89 consultorios locales madrileños han enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en repulsa por el “ataque” y el “absoluto desprecio” de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a los sanitarios, y exigiendo una “inmediata rectificación y disculpas públicas”.

La carta, dirigida también a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y a la Gerencia de Atención Primaria, la envían después de que Ayuso declarara en una entrevista radiofónica que “los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar”.