Victoria Federica dice que ha "heredado" los valores de su familia y Cintora arrasa con su reacción

El periodista Jesús Cintora ha dado la respuesta más sonada a Victoria Federica, quien aseguró que "más que un título" de su familia ha heredado "los valores" y ha mencionado concretamente a sus abuelos, sus padres, sus primos y sus tíos.

La sobrina del rey Felipe VI ha hecho estas declaraciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal y Cintora ha respondido a través de TikTok, donde en 18 horas superaba ya los 9.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tener valores podría ser, por ejemplo, decirle al abuelo de Victoria Federica que no se puede robar, no se puede llevar el dinero fuera de España y que hay que declarar ante la hacienda española", dice el periodista.

"Tener valores es declarar ante la Agencia Tributaria, no utilizar sociedades interpuestas, no utilizar testaferros", sigue antes de añadir: "Irse a vivir a Emiratos Árabes Unidos siendo rey de España... bueno pues que se lo consientan en nuestro país porque es una absoluta vergüenza... pero ya que nos quieran tomar el pelo con hablar de tener valores, pues no".

"Tener valores es el esfuerzo, el mérito, es lo que mucha gente ha tenido que hacer para sacarse las castañas del fuego. Se puede hablar de la sufrida trayectoria que tienen el común de los mortales y de cómo viven otros de lo que pagan los demás, Victoria Federica", subraya el periodista.

Cintora también hace referencia a Froilán: "La fuga de talentos que supone Froilán yéndose a Emiratos Árabes Unidos... si alguien considera que es tener valores... Tener valores, en definitiva es, como dijo el propio abuelo, ser todos iguales ante la ley. No que te declaren inviolable. Tener valores es, cuando hay un presunto delito, declarar ante un tribunal".

Tras todo ello, Cintora pide que "no nos tomen el pelo": "Que le vaya bien a Victoria Federica, pero que no nos tomen el pelo".