Fue una noche histórica. El Radio City Musical Hall de Nueva York acogió este domingo la 73ª ceremonia de entrega de los premios Tony de teatro. El musical Hadestown se llevó ocho premios, aunque la GRAN triunfadora fue la actriz Ali Stroker.

La estadounidense de 31 años se convirtió en la primera intérprete en silla de ruedas en ganar uno de estos galardones. La ovación recibida por la protagonista de Oklahoma! fue memorable, como memorables fueron sus palabras al recoger la estatuilla.

“Este premio es para cada niño que tenga una discapacidad, que tiene una limitación o un desafío, que ha estado esperando para verse a sí mismo representado en esta arena”.

La actriz vive en silla de ruedas desde los dos años cuando se quedó paralizada del pecho para abajo por un accidente de coche. Eso no le ha impedido cumplir su sueño de ser actriz. Con siete años ya hizo sus primeros pinitos sobre las tablas.

“Estoy muy agradecida de haber encontrado el teatro. Me ha liberado de muchas maneras (...) Me ha dado confianza en mí misma. No sé qué lugar ocuparía en el mundo sin el teatro. Gracias a todos por apoyarme y amarme mientras actuaba”, escribió el pasado 28 de marzo junto a una foto de una de sus primeras actuaciones.