Discutí con una desconocida, se bajó la mascarilla y me tosió en la cara

Durante semanas, no pude dejar de pensar en este encuentro. Varios adultos que hablan el mismo idioma y no se entendieron. Nuestro sistema de creencias había sido secuestrado por los políticos y convertido en un arma arrojadiza con motivo de la crisis sanitaria. Nunca he sido tan ingenua como para creer que las tensiones políticas no iban a llegar adonde vivo. Mi barrio a las afueras de Nueva York no es inmune a los conflictos del mundo.