'Don’t Look Up!', la película que debes ver te guste o no

Nadie habla de otra cosa, es el evento cinematográfico de este fin de año. Don’t look up! (No mires arriba) se ha convertido en trending topic a la vez que critica sangrantemente el mundo de las redes sociales. Paradojas de la nueva era.

La trama de Don’t look up! es tan sencilla y tan distópica como nuestro día a día, solo que el virus descontrolado y pandémico que estamos sufriendo ha sido sustituido por un cometa que se aproxima irremediablemente a la tierra. A partir de esta premisa, comienza la demencia.

Indignados, los científicos acuden a la televisión, mientras cientos de periodistas e influencers tratan de hacer de la noticia el mejor clickbait. Ante los edulcorados periodistas Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry), los astrónomos pierden la calma, indicando que el fin del mundo está cerca y eso no está sometido a contemplaciones. El resultado no es el esperado, tan solo un aluvión de memes por toda la red.

Incómoda, perversa y genial, Don’t look up! bebe de ese espíritu burlón que McKay ya desplegase en El vicio del poder (2018), La gran apuesta (2015) e incluso El reportero: La leyenda de Ron Burgundy (2004). Los medios, los artistas, la frivolidad, el engatusamiento de las redes sociales, los likes, los gamers, los departamentos de prensa de los partidos políticos e incluso el Ejército son puestos en solfa por un McKay desatado que se deja llevar por el contexto, pero cuya crítica dosifica en dosis fácilmente digeribles.

El aluvión de figuras que se incorporan a Don’t look up! es soberbio. A los consabidos Streep, DiCaprio, Lawrence o Blanchett se añaden Jonah Hill (espléndido en su papel de hijo de la presidenta), Timothée Chalamet, Ariana Grande o un irreconocible Chris Evans.

Es difícil, por no decir imposible, no sucumbir ante el histrionismo trastornado de Don’t look up!, y tampoco aprehender, en un solo visionado, los innumerables guiños críticos que McKay coloca a su perverso antojo: un retrato de Nixon y de Bush en la Casa Blanca, una ola de negacionistas, comentarios sangrantes sobre la clase trabajadora, los conglomerados móviles que son capaces de comprar la Biblia de Gutenberg para perderla e incluso la violencia policial contra los afroamericanos. La escena en la que el doctor Oglethorpe es capturado por el FBI es elocuente sobre esta crítica.