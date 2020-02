Dorothy Levitt, la pionera que cambió nuestro modo de conducir sin que lo supiéramos

Fue una pionera, una inventora y hasta una influencer un siglo antes de que nadie utilizara ese término. Sin embargo, hoy sigue siendo una gran desconocida. El nombre de Dorothy Levitt no significa nada para la inmensa mayoría. El paso del tiempo, tan injusto con algunas personalidades, especialmente mujeres, ha silenciado su importancia: la de ser la primera gran piloto de la historia, un símbolo del feminismo de principios de 1900 y una precursora a la que se le debe el origen de los actuales espejos retrovisores.

Una vida de novela que no tenía quién la contara hasta ahora. La escritora Celia Santos ha profundizado en la importancia de Dorothy en su obra Más rápida que la vida (Penguin Random House Grupo Editorial España). Un trabajo que nació sin casi pretenderlo. “Me estaba documentando para otra novela y me llamó la atención de inmediato. Como además era un perfil muy desconocido, investigué todo lo que pude y me resultó fácil vender el proyecto a mi editorial”, confiesa.

El relato, “una mezcla de personajes y situaciones reales con otros ficticios”, toma la figura de la automovilista para situarla “en un contexto real, como es el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres de comienzos de siglo”, explica la autora.

Pudo construir una novela de carreras, un relato de sus muchos logros deportivos en tierra, mar y aire –Dorothy dominó las tres disciplinas–, pero la escritora quería otro hilo conductor. “Llevar a 2020 la causa feminista de 1900”. Y recuperar alguna de aquellas reclamaciones, porque, como defiende, “hoy no le damos importancia a sus logros y hasta hay quienes nos acusan de tener privilegios”. “Cuando las sufragistas luchaban por sus derechos de voto, de un sueldo digno... se les tachaba de terroristas. Se les encarcelaba y torturaba y no hay que olvidarlo”.

En ese ambiente se movió la piloto que revolucionó el motor y los circuitos entre 1903 y 1910. Utilizada por unos como un reclamo publicitario y ninguneada por otros en su condición “de mujer en un mundo de hombres”, hizo de su fuerte carácter su mejor arma. Así, se impuso, no solo en la pista, a ricos y poderosos, los conocidos como gentlemen drivers.