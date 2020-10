El corte de Echenique a Abascal tras acusarle de haberse marchado del Congreso

Santiago Abascal ha arremetido este jueves contra Pablo Echenique pero le ha salido el tiro por la culata. Durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma, el líder de Vox se ha referido a la contratación irregular de su asistente por parte del de Unidas Podemos.

“Se ha ido el campeón de la desvergüenza de todos los diputados”, ha acusado Abascal.

Sin embargo, pocos minutos después Echenique ha tomado la palabra y ha aclarado qué estaba haciendo: “Señor Abascal, no me había ido. Estaba aquí al lado escuchando atentamente su constructiva intervención quitándome la mascarilla, porque yo solo no me la puedo quitar”.

“No tenga duda de que no me había ido a ningún sitio. Yo a los matones les sostengo la mirada”, ha añadido.