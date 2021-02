Echenique: "Iglesias puede dar las gracias de que el Estado no lo envenene con Polonio"

Para PODEMOS esto NO ES NORMAL. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú? pic.twitter.com/vhaDN1t5lm

Yolanda Díaz: España “es un país democrático”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido este miércoles al vicepresidenteque España “es un país democrático” en el que se permite “votar con garantías”, aunque ha reconocido que existe una “reflexión” acerca de la “calidad democrática” del país.

En una entrevista en la Televisión de Galicia, Díaz ha señalado que existe un debate en torno a la garantía de “derechos fundamentales” y con el cumplimiento de “algunos elementos que hoy están puestos en cuestión”. Por ello, ha pedido cuidar y “mimar” las instituciones.

En esta línea, Díaz ha asegurado que el “saqueo” del Partido Popular, la salida del rey emérito de España y los ciudadanos con cuentas “en paraísos fiscales” debilitan la democracia al estar “agrediendo” su funcionamiento. “Debemos pasar página de esas conductas”, ha sostenido.

Así, la ministra ha expresado su “preocupación” después de haber mantenido una reunión con su homóloga francesa, con quien compartió una “reflexión”. “En Europa se preguntan cuál va a ser la calidad democrática tras esta crisis: ese es el debate que tenemos”, ha explicado.

Escrivá: España “destaca” en las “evaluaciones más rigurosas

Al hilo de la polémica, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado en una entrevista en Antena 3 este miércoles al vicepresidente que España “destaca” en las “evaluaciones más rigurosas y prestigiosas” sobre los países con un mejor Estado de derecho por delante de, por ejemplo, Italia y Francia.

Escrivá se ha referido al índice del World Justice Project, una herramienta de valoración cuantitativa diseñada por esta organización para calificar el estado del imperio de la ley en todos los países. En el documento de 2020, España ocupa el puesto 19 de un total de 128 países analizados, por detrás de la República Checa y por delante de Francia.

“España no es que sea una democracia plena, es que a mí me gusta objetivar todo en evaluaciones que hay sobre los países con mejores Estados de derecho (...). Es una realidad que no vale la pena*. He tenido que pasar con esto en las pensiones”, ha recordado, refiriéndose al debate en torno a la reforma de las mismas.

En este contexto, preguntado por las discrepancias en el seno del Consejo de Ministros, Escrivá ha querido quitar importancia a cuestiones que, según ha explicado, se viven con una “normalidad considerable”. “Muchas veces lo he dicho: hay una brecha enorme entre lo que parece que ocurre y lo que es la vida cotidiana en los órganos de toma de decisiones”, ha añadido.