El capote de Echenique a Montero tras ser atacada por su acento andaluz

Todo un capote ha lanzado Pablo Echenique a María Jesús Montero nada más comenzar su intervención este jueves en el debate de los Presupuestos en el Congreso.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara ha comenzado justificando lo que iba a decir “por responsabilidad, por dignificar un poco esta tribuna después de las barbaridades que escuchamos ayer y porque de mentiras inútiles, de mentiras perjudiciales, creo que vamos bien servidos”.

A continuación se ha dirigido directamente a la titular de Hacienda, encargada la víspera de defender las cuentas del Ejecutivo. “Señora ministra, los ataques de la ultraderecha a usted por su acento son repugnantes”.

Tras los aplausos despertados, Echenique ha añadido: “Tengo que decirle que a mí me encanta su acento y me encanta escuchar acento andaluz en esta Cámara. Me encanta”. Montero le ha agradecido sus palabras con una sonrisa bajo la mascarilla.

En su turno de réplica Gabriel Rufián, de ERC, también ha hecho referencia al acento de la ministra: “Frente a los cavernícolas, viva el acento andaluz”.