PP, Vox e independentistas unen fuerzas para que los lobos dejen de ser 'intocables'

PP, Junts, Vox y PNV han votado en el Congreso a favor de la proposición de Ley de los populares que saca al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que ha salido adelante con 180 votos a favor, 155 votos en contra (lo de PSOE, Sumar y ERC) y 7 abstenciones.

Las 7 abstenciones pertenecen al Grupo de Euskal Herria Bildu, el cual no ha participado en el debate, y a la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, perteneciente al Grupo Mixto. El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos votó en contra junto con PSOE, Sumar y ERC.

La proposición del PP era relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico y proponía modificar el Real Decreto que desarrolla el Listado para limitar la prohibición de su caza exclusivamente en las regiones al sur del río Duero.

La iniciativa ha debatido un mes después de que se aprobara por petición también de los populares en el Senado una moción por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del Lespre, a rebajar la protección de la especie y a llegar a un acuerdo que permita compatibilizar la conservación del lobo con las actividades ganaderas.

En el debate de hoy, el PP ha expuesto la incompatibilidad de la coexistencia del lobo con los ganaderos, la petición de eliminación del lobo del Lespre y las acusaciones al Gobierno de unas regulaciones demasiado proteccionistas y no en línea con las europeas.

El popular Silverio Argüelles ha pedido la exclusión del lobo del Lespre y ha señalado que en Europa no ha cambiado el estatus del lobo, "sólo lo ha hecho en España" donde se elevó al abrigo de la Directiva europea de Hábitats.

El estatus que proponía el PP iba en consonancia con las autonomías, porque "las competencias sobre esta temática son de ellas" ha señalado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "a través de una mentira sobre la extinción del lobo haber cambiado la situación del lobo al norte y al sur del río Duero", y ha señalado que se está "poniendo bajo las cuerdas a los ganaderos que no quieren indemnizaciones, sólo vivir de la ganadería".

Ha asegurado que son las comunidades como Cantabria, Galicia y otras las que están "dando subvenciones para la protección de sus ganaderías", porque "hay de media 35 ataques al día, con la pérdida de más de un millón de animales desde la aprobación de la ley de protección del lobo".

"El impacto de sus medidas además está acabando también con la industria agroalimentaria", ha asegurado. Y ha instado al Gobierno flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) y las leyes ambientales, reducir la burocracia, rebajar el impuesto al plástico, mientras "el PP busca devolver al lobo el estatus que siempre tuvo".

El diputado socialista Daniel Senderos ha acusado a los populares de presentar "nuevamente una propuesta que ya se ha presentado en diferentes comisiones del Congreso y en el Senado" y ha preguntado a la bancada popular "si tiene nuevos planteamientos, porque la primera estrategia del lobo se hizo en 2005 y debía revisarse en 2020 con gobiernos del PP, pero lo ha hecho el gobierno del PSOE".

El socialista ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "no ha quitado las competencias a las comunidades autónomas" y ha afirmado que desde el PSOE se defiende el equilibrio en los ecosistemas en los que existe presencia del lobo y la coexistencia del este animal y la ganadería.

Isidre Gavín i Valls (Junts) ha asegurado que su formación defiende la protección de las especies amenazada, pero también es "favorable a la preservación de la actividad humana en el medio natural".

Josebe Aginetxea (PNV) ha recalcado que su partido no "entra en guerras partidistas", por lo que votó a favor de la iniciativa "ciñéndose" al texto de la propuesta y debido a que "la gestión del lobo no se ha hecho bien" y la inclusión en el Lespre "no ha solucionado el problema que se está viviendo entre el lobo y la ganadería".

Julia Boada Danés (Sumar) ha defendido la estrategia vigente hasta ahora, sobre la cual ha incidido en que "existe consenso desde el punto de vista técnico en que las medidas preventivas habitualmente disponibles resultan efectivas cuando se ejecutan global y adecuadamente".

Boada Danés también ha recordado las medidas de prevención existentes, como que "el Miteco transfiere a las comunidades autónomas un fondo anual de 20 millones de euros para la financiación de medidas de prevención y para indemnizaciones"; aún así, ha admitido que "es necesario reforzar las medidas de mediación social".

Así, la diputada por Sumar ha sentenciado que "el lobo es clave para el equilibrio de nuestros ecosistemas, como es clave establecer medidas de prevención y compensación adecuadas para garantizar un equilibrio".

Ángel López Maraver (VOX) ha recalcado la posición de su grupo desde hace años sobre el tremendo error que suponía incluir al lobo en la lista de especies protegidas y como podría arruinar a "miles de ganaderos”.

Según ha asegurado, "un adecuado control cinegético basado en un plan nacional de gestión del lobo es la mejor herramienta para mantener un equilibrio"