Echenique carga contra Susanna Griso por lo que ha dicho sobre Pablo Iglesias: "La paja mental..."

Tres palabras del vicepresidente que han sido ‘analizadas’ por Griso y su equipo de colaboradores.

“Nos estamos centrando mucho en la foto”, comentó la presentadora, “pero es que estoy viendo la letra de la canción Gimmie Tha Power [del grupo Molotov] y dice: la Policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que esta en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo”.

“Ese es el argumentario”, se escucha decir a Carmen Morodo, colaboradora del programa.

Algo con lo que no ha estado de acuerdo Luz Sánchez-Mellado, también colaboradora. “La semiótica que le estáis sacando al tuit, vamos...”.

“Gimmie tha power lo ha puesto él, ¿eh?”, ha contestado Griso.

“Es un grito de empoderamiento”, ha defendido Sánchez-Mellado.

“Aquí no se da puntada sin hilo”, ha dicho otro colaborador. “Y menos si es Pablo Iglesias”, ha añadido Griso.

Entonces Morodo asegura que esto tiene relación con el caso que se está investigando en relación con el móvil robado a una exasesora de Iglesias. “Hay que ligarla con el discurso que han preparado para presentarle como la gran víctima de una operación de los poderes y las cloacas del Estado”, aseguró.

Un argumento que ha sido contestado por Echenique en su cuenta de Twitter, que ha tildado esta teoría de “paja mental” y ha calificado de “delirante” lo que se ha dicho sobre el tuit de Iglesias en Espejo Público: