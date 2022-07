El alegato de Lidia Torrent al ser rechazada en un trabajo por estar embarazada

“Estar embarazada no significa estar inválida”, reivindica en este post de Instagram. “En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando. No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones”, continúa.