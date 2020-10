El anteproyecto de los presupuestos 2021, en cinco claves

View this post on Instagram

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado esta mañana las claves del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, tras alcanzar un acuerdo de última hora sobre el Ingreso Mínimo Vital y la regulación del precio de los alquileres. El Consejo de ministros aprobará este martes los PGE para 2021, que el presidente ha definido como "los más ambiciosos de nuestra historia democrática”. Incluirán un importante aumento del gasto público y subidas de impuestos a las rentas más altas. #PGE #presupuestos #presupuestos2020 #UnidasPodemos #PSOE #Gobierno #PedroSánchez #PabloIglesias