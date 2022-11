gorodenkoff via Getty Images/iStockphoto

gorodenkoff via Getty Images/iStockphoto

Daniel Saldaña tiene 29 años vive en Almería y no sale de su casa para trabajar. Trabaja en proyectos internacionales como cloud architect —arquitecto de la nube— y según cuenta al diario El Español, hay semanas en las que puede llegar a recibir entre dos y tres ofertas de trabajo al día.

No ha pisado la universidad, no estudió ninguna FP y no llegó a terminar ni siquiera el Bachillerato. Es autodidacta y cuando cumplió 20 años empezó a trabajar como administrador de sistemas en ProfessionalHosting. Después dio el salto al sector financiero. Ahora, tras haber terminado el curso Cloud Computing de la UNIR, ha conseguido triplicar su salario.