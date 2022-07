El chef José Andrés revela el mensaje que envió a los líderes de la OTAN

“El mensaje fue sencillo: que la alimentación tiene que ser vista como un tema de seguridad nacional”, ha contado. “Que no puede ser que haya hambre en nuestras ciudades, en nuestros países, en los países ricos”, ha añadido.

Además, ha expresado que “podemos ver una migración masiva como no la hemos visto nunca en 2022 y 2023 si la guerra en Ucrania no acaba”. “Ucrania alimenta a más de 450 millones de personas con el grano que sale de sus puertos y mientras la guerra continúe va a haber muchos problemas en África, que lo que hemos visto en Melilla, lo que estamos viendo en México, en la frontera con EEUU solamente va a incrementarse. Cuando la gente no puede dar de comer a sus hijos o hijas, intentan llegar a aquel lugar donde piensen que sí lo van a conseguir”, ha advertido.