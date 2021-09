El “cóctel de vitaminas” obligado después de las vacaciones

andresr via Getty Images

La piel necesita vitaminas todo el año. Si has cumplido lo cuarenta, después del verano cuando la exposición al sol es mayor de lo habitual, este articulo te interesa.

Hace años que conocí a Julián Bayón, médico estético. “Yo sólo pincho”, me dijo. Normalmente cuando piensas en pinchazos y cirugía estética, de repente aparece la palabra bótox en el subconsciente. Pero pinchazo no siempre es sinónimo de parecer lo que no eres. Se trata de la mesoterapia facial. Esa técnica infalible —conviene que el doctor que te la aplique sea de total confianza— que le da un chute vitamínico a la piel y que consigue en tres sesiones reactivar su luz y firmeza.

Este cóctel regenera la piel gracias a los componentes revitalizantes que estimulan el metabolismo celular. Previene el fotoenvejecimiento debido a los antioxidantes que la protegen de los radicales libres que provoca el sol. Y tiene un efecto de redensificación cutánea, ya que al utilizar ácido hialurónico se regeneran las fibras, recuperando así las propiedades viscoelásticas de la piel. Es como hablar en chino, pero realmente funciona. Se utilizan productos naturales que están presentes en el cuerpo, como las vitaminas o los aminoácidos, o que son muy bien tolerados porque vienen de productos de la alimentación. Un cóctel que incluye lisina, valina, leucina, arginina, treonina, o prolina, y vitaminas y suplementos, como el zinc o el cobre. Además, es importante el ácido alfa lipoico con un poder antioxidante que permite revertir el daño solar.

Conclusión, tras el verano es importante reactivar la piel, prepararla para el otoño y el invierno. Este tratamiento se lleva a cabo una vez al año y garantiza retrasar los efectos del envejecimiento, pero mucho más importante, tener la piel sana y equilibrada tras horas al sol “vuelta y vuelta”. Además no tiene contraindicaciones, al día siguiente con seguir el ritual fundamental de limpieza e hidratación diario estás lista.