El cofundador de Apple recomienda "encontrar una manera de salir de Facebook"

El empresario y uno de los grandes revolucionarios de la informática ha mostrado su punto de vista favorable a que la red social plantee una vía de pago que garantice el blindaje de la privacidad: “Que me permitan pagar una cantidad para mantener mis datos más seguros y no entregárselos a los anunciantes. ¿Por qué no me dan esa opción”, se pregunta.

El que fuera socio del fallecido Steve Jobs, ha realizado estas declaraciones al medio online TMZ, en un corto vídeo en el que reflexiona sobre los peligros de esta red social: “Cuando yo le doy ‘me gusta’ a una publicación, pienso que ese like te llega a ti, pero no. Le llega a los anunciantes.



Woz, como se le conoce, explica en la breve entrevista que la privacidad no solo afecta a Facebook, sino también a los dispositivos electrónicos. “Me preocupa porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas..., pero no. No hay manera de detenerlo”.

Las sombras de duda sobre la gestión que Facebook hace con los datos de sus usuarios son una constante en los últimos tiempos. Incluso, han sido varias las caídas de funcionamiento a nivel mundial en los meses recientes.

En 2018 los diarios The New York Times y The Guardian informaron que Cambridge Analytica, una firma de análisis de datos vinculada a la campaña del presidente Trump, había recopilado información de los perfiles de 50 millones de usuarios.