El comentario de Iñaki López sobre Errejón que ha dejado con esta cara a Irene Montero

La dirigente de la formación morada ha mostrado su “respeto” por quienes han decidido cambiar Podemos por Más País. “Son los ciudadanos los que tienen que valorar si este comportamiento les parece adecuado o no, si les convence o no, y si les dan su voto o no”, ha agregado.

Sobre él y su partido han ido muchas de las preguntas de la entrevista. Montero ha asegurado que la llegada de “un nuevo partido” no “va a convencer a Sánchez” para un Gobierno de coalición.

Montero ha asegurado que negociará “con total normalidad” con los diputados que pueda sacar Más País porque “esto no es un culebrón, es política”. “Yo me he sentado a negociar con gente de partidos que han robado”, ha agregado.

El periodista Jesús Cintora, que junto a la también periodista María Llapart ha hecho preguntas a Montero, ha pedido a la dirigente de Podemos que definiera tanto a Carolina Bescansa, cabeza de lista de Más País en A Coruña, como a Errejón.

Sobre Bescansa ha dicho que “ha demostrado saber mucho de análisis electoral”. Y sobre Errejón se ha mostrado más escueta: “El candidato del partido de Íñigo Errejón”.

Esta forma de referirse a Más País ha llamado la atención de Iñaki López, quien ha hecho esta precisión casi al final de la entrevista: “Una cuestión, ¿usted sabe que el partido de Íñigo Errejón se llama Más País. Lo digo porque, como no lo ha citado”.

Un comentario que ha dejado con cara de sorpresa a Montero, que ha buscado complicidad a su lado derecho mientras negaba la mayor y ponía cara de sorpresa.