El Comité Olímpico Español retira la candidatura nacional para los Juegos de Invierno de 2030

En una primera propuesta, que avaló la comisión técnica, Aragón acogería 54 pruebas y un total de 2.138 deportistas, mientras que Cataluña sería sede de 42 disciplinas en las que participarían 2.520 olímpicos. “Aragón tendría más pruebas, Cataluña más deportistas”, ha recordado Blanco. Sin embargo, del primer acuerdo técnicpo se pasó al enfrentamiento entre administraciones, con el telón de fondo del reparto de sedes y pruebas y la “desigualdad” en el trato.

Cataluña quiere volar sola

La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, afirmó este martes que sería “sorprendente” que el COE y el Ejecutivo central renunciaran a presentar una candidatura única de Cataluña y adelantó que la Generalitat iba a elaborar en los próximos días una propuesta en solitario después de que Alejandro Blanco comunicara a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que descartaba la candidatura conjunta.

“Cataluña está preparada para acoger esta candidatura en 2030, 2034 queda muy lejos (...)”, apuntó Plaja, quien responsabilizó a Javier Lambán de haber evitado la candidatura conjunta a los Juegos. “Ha ganado el anticatalanismo”, subrayó.

En este sentido, Alejandro Blanco no ha cerrado del todo la puerta a esta posibilidad. “Aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo por no haber acuerdo, la candidatura no existe”, ha añadido Blanco, que, no obstante, ha dejado una puerta abierta, una “posibilidad” de que “en el futuro” se pueda presentar una candidatura por parte de “algunos territorios”, sin mencionar directamente a Cataluña.