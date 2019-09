El 'dardo' de José Sacristán a estos dos políticos en 'LaSexta Noche': no son quienes piensas

El actor José Sacristán fue uno de los invitados este sábado por la noche en el programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, quien entrevistó al intérprete en el teatro Bellas Artes de Madrid, donde interpreta Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes.

Habló, por supuesto, de su obra, pero también de la actualidad política y de la situación de bloqueo por la falta de acuerdo de cara a la investidura.

Sacristán ve más cerca unas nuevas elecciones y lamenta lo que está sucediendo. “Me temo que sí, no hay ninguna confianza, ni la menor cordialidad a nivel personal, entre los dirigentes”, aseguró sobre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, y Pablo Iglesias, líder de Podemos.

“Es terrible, me parece lamentable”, agregó el actor, a quien el presentador preguntó por los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos. ”¿Partidos nuevos que hacen cosas viejas?”, quiso saber.

Y Sacristán no ha tenido reparo en criticar la actitud de sus líderes. “No estoy de acuerdo con la conducta que sigue Pablo Iglesias”, comenzó diciendo.

“Les puse voz en una campaña, les he votado y estoy de acuerdo con muchos de sus pronunciamientos”, ha reconocido el actor. “Hay algo en lo personal que no... y no hablemos ya del señor [Albert] Rivera, me parece un caso verdaderamente esperpéntico”.

Sacristán lamenta que haya “una urgencia y una incapacidad de entender cuál es la capacidad del contrario, la estrategia a seguir sin hacer gestos a la galería”.

Y ha lanzado una flor a otro líder político: “En esta línea de comportamiento está más cerca este muchacho, Errejón”.