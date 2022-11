El dardo de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz sin necesidad tan siquiera de nombrarla

Ante las preguntas de los periodistas antes de asistir en Valencia al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo, Díaz ha pedido no generar “alarma social” con las consecuencias que se están viendo de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero también ha eludido pronunciarse sobre los ataques que ha lanzado Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces , a los que han llegado a acusar de ser “machistas con toga”.

La vicepresidenta segunda ha marcado de esta manera distancias con Podemos y no se ha unido a la corriente de los miembros de dicha formación, que han defendido a la ministra de Igualdad y la ley en cuestión, a la que no encuentran fallos o deficiencias. En una línea más neutral, Díaz se ha limitado a pedir “prudencia” y esperar a la decisión del Tribunal Supremo al respecto, a la vez que ha asegurado que el Gobierno “va a proteger a todas las victimas”.

Unas palabras que no han gustado nada a Pablo Iglesias, últimamente muy activo en las redes sociales. A través de Twitter, el exvicepresidente del Gobierno ha cargado contra Díaz por no defender a su “compañera” Irene Montero. “La cacería de esta semana confirma que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido”, ha escrito junto a otras dos “lecciones” que Iglesias extrae de la polémica por la ley del “sólo sí es sí”: “la degradación creciente de buena parte del periodismo” y “que la derecha judicial es un actor político”.