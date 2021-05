El demoledor discurso de esta concejal de Ceuta que deja en ridículo a Vox

Es uno de los vídeos políticos con más repercusión en redes sociales de las últimas horas. La réplica en un pleno de Fátima Hamed Hossain, concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, a Vox no para de compartirse en Twitter.

Hamed Hossain le ha dado un auténtico repaso al representante del partido de extrema derecha en el parlamento de Ceuta del que ha dicho que lo que ha hecho para solucionar la crisis migratoria con Marruecos fue “hacerse vídeos y fotos” y ha definido a la formación de Abascal como “una vergüenza nacional”.

“Que usted se comunique a golpe de tuit como un niñato y no como un portavoz de un grupo que es lo que usted debería considerarse, aunque sus complejos no se lo permitan, no significa que los demás no lo hagamos”, ha afirmado.

La parlamentaria ceutí ha señalado que “los demás hemos estado al pie del cañón”: “Ni hemos buscado fotos, ni hemos buscado titulares. Hemos estado a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario y le hace falta algo más que ese gesto para mandarme a mí a callar”.

Hossain ha afirmado que lo más molesta al parlamentario de Vox es “tener que debatir y ver constantemente y ver en los plenos la pluralidad de la sociedad de Ceuta” porque “le rompemos el discurso sin necesidad de abrir la boca”.

“Con su actitud han demostrado para qué están. Si no fuera por lo vergonzoso de su actuación serían hasta dignos de lástima”, ha proseguido.

Y ha finalizado: “A usted le da igual dinamitar Ceuta con tal de que su líder, el líder de las mamandurrias a nivel nacional, saque algún tipo de rédito y usted detrás”.

Este discurso ha logrado una amplia difusión en Twitter con miles de compartidos y de me gusta en pocas horas.