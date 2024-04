Las dos décadas de profundo amor de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: de la tabarra tras una fiesta al 'Perra Sanxe'

"No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también". Esa frase, y esa decisión sorpresa de Pedro Sánchez comunicada este miércoles a través de una carta a la ciudadanía de pulsar el stand by para valorar su continuidad como presidente del Gobierno tras los ataques a su mujer, Begoña Gómez, ha hecho que muchos se interesen por cómo se conocieron y cómo ha sido la (discreta) historia de amor de la pareja durante estos años.

Concretamente, llevan 21 años juntos, desde que se conocieron en una fiesta de cumpleaños allá por 2003, cuando él aún no era ni concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Entre risas, en una entrevista con Bertín Osborne en En la tuya o en la mía (RTVE) en 2015, Sánchez se confesó "ligón" en el pasado para después ponerse más serio: "Yo conocí a Begoña con 31 años. Me enamoré perdidamente con 31 años, pero hasta los 31 años he sido un poco bala".

A la hora de ligar, se definió como más "de palique" que de bailar, y "muy determinado": "A mi mujer no sabes la tabarra que le di". Como recordó, tuvo que "empeñarse mucho", no sólo en esa fiesta en la que coincidieron, sino "unas cuantas veces" más. "Me lo puso difícil", agregó.

Una fotografía de juventud de Pedro Sánchez y Begoña Gómez mostrada en 'En tu casa o en la mía' en 2015. RTVE

El presentador aprovechó para preguntarle cómo es Begoña. "Es positiva, es constructiva, siempre mira las cosas buenas de la vida", fue su inmediata respuesta.

Tras dos años juntos, como contó en otro momento de la charla, nació su hija mayor, Ainhoa, y luego se casaron. Fue él quien "claramente" quien se lo pidió, como especificó, haciendo esta puntualización: "Yo fui quien puso el cepillo de dientes en su casa. Con 30 años te conoces un poco maduro ya [...] Ella tenía su piso montado, más grande que el mío, y le dije 'oye, creo que voy a empezar ya el cepillo de dientes aquí".

"Luego fui yo quien le pedí matrimonio en un restaurante y fue muy bonito, porque mi hija mayor era muy pequeñita. La pusimos muy mona, nos casamos por lo civil en el Ayuntamiento de Madrid y Begoña estaba guapísima", prosiguió. En 2007, el ya matrimonio tuvo una segunda hija, Carlota.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, fotografiados en la cumbre celebrada en la Alhambra el 5 de octubre de 2023. Marcelo del Pozo / Getty Images

En el libro Tierra Firme, publicado en diciembre, Sánchez dio más detalles sobre su relación. "Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas", reveló, como recoge Mujer Hoy.

De hecho, ese es el aspecto que tendría para él un día ideal, puesto que en otro pasaje lo describió así: "Para mí consiste en levantarme tarde, hacer algo de ejercicio con Begoña y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo...".

Gómez se ha prodigado algo menos hablando sobre su matrimonio, pero en una entrevista con Susanna Griso en Antena 3 afirmó que Sánchez es "muy romántico" y que guarda todas sus cartas de amor en un baúl.

"Tiene muchos detalles. Cuando te ve un poco agobiada por el trabajo y demás te propone salir a cenar o te prepara un momento especial", añadió.

Un curioso ejemplo del apoyo que suponen el uno para el otro tuvo forma de chapa; la que ella prendió en su ropa en julio, en el cierre de campaña del 23J. En él se podía leer "Perra Sanxe". Y, sí, junto a un corazón.