El desafío de Schwarzenegger: cyborg, mercenario y héroe cimmerio

Obra de culto, hito comercial de las pasadas décadas, ciencia ficción, thriller, acción y mundos distópicos post Blade Runner, a golpe de la música de Jerry Goldsmith; todo eso se podría decir de Desafío total, un espectáculo sin duda a recuperar. Basado en un relato de Philip K. Dick, la película de Verhoeven, narra la aventura del obrero de la construcción Douglas Quaid, quien, tras someterse a un implante de memoria recreacional, ve cómo su corriente vida se convierte en una paranoica pesadilla en la que es imposible distinguir qué es real y qué no.

Curioso caso el de Schwarzenegger, quien pasa de Mr. Universo a gobernator, fisioculturista metido a actor, que llega al estrellato con Conan, el bárbaro, tras otros papeles más pequeños y no haber conseguido el rol verdoso en El increíble Hulk. Y si mítico fue su papel de héroe cimmerio, que encarnó en otra ocasión oficial y una apócrifa, El guerrero rojo, no menos mítico es el cyborg de la saga Terminator, dirigida en su debut por James Cameron. Le seguirán los no menos célebres Commando o Depredador, hasta por fin llegar a Desafío total. Un buen puñado de personajes memorables, a los que se les perdonaba su esquematismo, y se agradecía el progresivo tono autoparódico. Y tras varias comedias, y su paso por la política, aborda Los mercenarios o nuevas entregas de Terminator, lo que le apetezca al millonario astro.

Vuelta de Schwarzenegger a la pantalla, en plan revival. Una delicia volver al mundo de los efectos especiales analógicos, a la acción y al entretenimiento sin tregua, bien escrita y bien realizada. Aquella, la original. Un buen plan, sin duda. No se lo pierdan.