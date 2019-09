El detalle de la relación de Albert Rivera y Malú que ha pasado desapercibido

En la portada de la revista se ve a la pareja con lookcasual —ambos de vaqueros, ella de rojo y él de verde— transportando una caja.

Albert Rivera y Malú hicieron pública su relación el 12 de julio cuando posaron juntos a la salida del Hospital Puerta del Sur de Móstoles, donde el político había sido ingresado con gastroenteritis aguda. En realidad ya se les había visto un mes antes: el 10 de junio El programa de Ana Rosa publicó en exclusiva unas imágenes en un centro comercial de las afueras de Madrid.

No hacía falta confirmación oficial porque ya había hablado sobre la relación el padre de Malú (suegro de Rivera), que poco después de saltar la noticia confesó: “Todavía no lo he digerido”. Más tarde se pudo deducir que ya se había hecho a la ida al verlo con los dos supervisando las famosas obras del chalet.