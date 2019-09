El día que George Clooney se convirtió en Sancho Panza

“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...”. Allí se ha trasladado el actor estadounidense George Clooney o, más bien, a un lugar de la Comunidad de Madrid. El galán de Hollywood que un día protagonizó Buenas noches y buena suerte se ha convertido este miércoles en un peculiar Sancho Panza, de Don Quijote de la Mancha , por las calles de Navalcarnero.

Para completar la caracterización, el actor está prácticamente irreconocible: desde septiembre se ha dejado una espesa barba canosa. Aunque este rasgo no le ha hecho pasar desapercibido entre los habitantes de la localidad madrileña. La discreción brilla por su ausencia si recorres las calles encima de un burro por las calles.

Sin embargo, el burro no es el primer medio de transporte que el intérprete ha utilizado en Madrid. Por si fuera poco, este martes atascó la calle Velázquez de la capital mientras recorría la ciudad bicicleta, también como parte del spot. Definitivamente, George, what else?