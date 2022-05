El día que Yolanda Díaz le hizo a Celia Villalobos "la putada más grande que se puede hacer en política"

Yolanda Díaz y Celia Villalobos EUROPA PRESS NEWS VIA EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES/ TODO ES MENTIRA

Ha desvelado Villalobos que Yolanda Díaz le hizo “la putada más grande que se puede hacer en política”: “El día que fuimos a firmar el pacto vino Yolanda, que no tiene nada que ver con la Yolanda de hoy en día, la imagen física nada que ver. Se sentó y dice ‘presidenta yo vengo’... y digo, ‘qué es lo que no te gusta’ y dice ‘de la A a la Z’ y dije entonces vienes a cargarte el pacto, pues ya te lo has cargado”.

“Esa es Yolanda Díaz. No había aparecido en todo el año ni un puñetero día y vino ese día a cargárselo”, ha añadido. Ha apostillado Ana Pardo de Vera que la actual vicepresidenta era la que “lideraba el tema como experta laboral” aunque la portavoz fuese Aina Vidal, para la que Villalobos sí ha tenido las mejores palabras.

“Ella dentro de la coalición eran sus competencias pero oye me llamas antes me dices ‘oye Villalobos que no voy a firmar’”, ha comentado la exdirigente del Partido Popular.

“Eso no funciona así y lo sabes”, ha comentado Risto Mejide. “A mí me lo dicen cada dos por tres los concursantes de Got Talent. Coño, ven al primer casting y no me lo hagas al final cuando ya hemos hecho todo los castings. La gente aparece cuando aparece y más en un pacto de estas características”, ha añadido Risto.