El director de la DGT desvela por qué le pusieron su última multa: "Me llegó"

En una entrevista a El Motor , ha reconocido que debe de tener alguna de aparcamiento y que la última que recuerda es por haber “estacionado la moto compartida en algún sitio que no era el adecuado”. “Y sí, el sistema funciona, porque me llegó la correspondiente multa”, ha subrayado.

En la misma conversación, Navarro asegura que no le molesta ninguna norma de tráfico, pero sí reconoce que de joven debió de hacer “muchos disparates en la carretera”: “Porque no me lo habían explicado o yo no era consciente del riesgo que suponía. Y no es la sanción. Es que puedes ocasionar un accidente a otro, y si se hace daño, uf, no vas a poder dormir por la noche ni mirarte al espejo”.